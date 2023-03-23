«الأرصاد»: انخفاض للحرارة وأمطار غزيرة ورعدية في ثاني وثالث أيام رمضان

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم على أغلب محافظات الجمهورية، يوجد فرص لسقوط أمطار ما بين خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

أمطار على القاهرة الكبرى

وأضافت «غانم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن الأمطار غدا تكون خفيفة لبعض المناطق في مدن القناة، وجنوب الوجه البحري، وقد تصل أمطار خفيفة للقاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يشهد مساء الجمعة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يشهد الطقس تقلبات جوية واضحة خاصة فيما يتعلق بسقوط الأمطار، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض البحر الأحمر أو امتداد منخفض السودان الموسمي.

حالة الطقس خلال اليومين المقبلين

ولفتت إلى أن طقس الغد يشهد أمطارا متفاوتة الشدة ورعدية على أغلب مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتمتد هذه الأمطار حتى السبت مع انخفاض درجات الحرارة، منوهة أن العظمى على القاهرة الكبرى غدا ستسجل 25 درجة مئوية.