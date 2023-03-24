أحداث مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2 بطولة يسرا.. 3 ضيوف شرف

شهدت أحداث مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2 بطولة يسرا، ظهور عدد من الفنانين ضيوف الشرف من بينهم الفنان بيومي فؤاد خلال الحلقة التي أذيعت عبر قناة سي بي سي ضمن مسلسلات رمضان 2023 التي تعرضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2 بطولة يسرا .. مشاركة صفاء جلال

من بين مفاجآت أحداث مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2 بطولة الفنانة يسرا، ظهور الفنانة صفاء جلال كضيفة شرف هي والفنان علاء مرسي، إذ يظهران في نهاية الحلقة.

يسرا تعود من كندا

مسلسل «1000 حمدالله على السلامة» يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا، وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي.

المسلسل من بطولة الفنانة يسرا وإخراج عمرو صلاح