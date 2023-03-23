عمرو الليثي ينصح جمهوره بعمل الخير في رمضان: لن تندموا أبدا

دعا الإعلامي عمرو الليثي مشاهديه لعمل الخير في شهر رمضان المعظم، مشددًا على ضرورة عمل الخير وتقديم المساعدة للمحتاجين من الأهل والجيران والأقارب.

من يجرب عمل الخير لن يندم أبدًا

واستشهد الليثي خلال تقديمه حلقة أول أيام شهر رمضان من برنامج «واحد من الناس» عبر قناة «الحياة» بالآية الكريمة: «لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ»، مؤكدًا أن من يجرب عمل الخير لن يندم أبدًا.

يجب أن نخرج من رمضان وتركنا العادات السيئة

وأشار الليثي إلى أن المولى سبحانه لخص الهدف من شهر رمضان في كلمتين هما: «لعلكم تتقون»، مطالبًا جمهوره بأن يخرجوا من رمضان مكتسبين عادة جديدة لم يعتادوها أو، تاركين ذنبا كنا نرتكبه قبل رمضان، وأن نترك العادات السيئة التي كنا نرتكبها قبل رمضان، ناصحا مشاهديه بإعادة ترتيب وقتهم وحياتهم مرة أخرى.