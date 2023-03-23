تقدم تنفيذ محور دراو بأسوان.. اعرف أهميته وتكلفته

نشرت وزارة النقل، صوراً جديدة توثق تقدم الأعمال في تنفيذ مشروع محور دراو بمحافظة أسوان والذي يعتبر أحد شرايين التنمية في صعيد مصر، موضحة أن المشروع يتكلف 1395 مليون جنيه ويسهم في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع الكتل السكنة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أهمية محور دراو بأسوان

أكدت وزارة النقل، مشروع محور دراو بمحافظة أسوان سيعمل على ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة - كلابشة بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، فضلاً عن دوره في خدمة مشروع الـ1.5 مليون فدان ومناطق الزراعة غرب كوم أمبو.

نوهت وزارة النقل في تقرير حصلت عليه «الوطن»، إلى أن محور دراو بأسوان هو واحدا من 11 محورا يتقدم فيها العمل وهم حلوان وديروط وبديل خزان أسوان والفشن وأبوتيج ووسط الدلتا ومحور شمال الأقصر وشبراخيت وسمنود ومنفلوط بتكلفة 20 مليار جنيه.

تنفيذ 11 محور بتكلفة 14 مليون جنيه

وأوضحت أنه تم تنفيذ 11 محورا، وهي : كلابشة وقوص وسمالوط وطلخا وبنها والخطاطبة وتحيا مصر وهو محور روض الفرج وبني مزار وطما وجرجا وعدلي منصور بتكلفة 14 مليار جنيه.