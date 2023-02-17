كل ما تريد معرفته عن مسار محور دراو التنموي بأسوان.. يربط عدة طرق

كشف تقرير رسمي، عن تفاصيل أعمال تنفيذ محور دراو التنموي بمحافظة أسوان، في إطار التوجيهات الخاصة بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتراً لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية، من خلال إنشاء عدد من المحاور العرضية المتكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط.

تفاصيل مسار محور دراو التنموي بمحافظة أسوان

وأضاف التقرير الرسمي، أن معدلات تنفيذ محور دراو التنموي بمحافظة أسوان تتقدم بما يسهم في الربط بين الطريق الزراعي الشرقي «القاهرة – أسوان» حتى الطريق الصحراوي الغربي «القاهرة – أسوان» عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي «القاهـرة – أسوان» جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان.

وأوضح أن المحور يسهم في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة في ربط مناطق المحاجر على طريق «بلانة - كلابشة» بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان.

تفاصيل محور كلابشة على النيل

وفي سياق متصل، كشف هيئة الطرق والكباري، عن تفاصيل أعمال تنفيذ محور كلابشة على النيل، موضحة أن المحور يمتد بطول 33 كيلومترا وعرض 21 مترا و2 حارة مرورية بعرض لكل اتجاه يشمل 14 عملا صناعيا منها 9 كباري و5 أنفاق.

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أن المشروع يسهم في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي، كما يعمل على تخفيف الضغط والحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي.

ويسهم المحور في خدمة قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها، وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.