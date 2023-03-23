التصريح بدفن جثمان شاب مات دفاعا عن مسن في القليوبية

صرحت جهات التحقيق بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد 3 سائقين في مشاجرة ببنها بمحافظة القليوبية، بسبب دفاع المجني عليه عن رجل مسن تشاجر معه أحد المتهمين بسبب الخلاف على أجرة الركوب، فتعدوا عليه بالشوم والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن مقتله، وتم ضبط 4 متهمين، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم.

مصرع شاب في مشاجرة ببنها

وكان شاب قد لقي مصرعه في مشاجرة ببنها وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها العام تحت تصرف الجهات المعنية، والتي صرحت بالدفن وطلب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى.

تفاصيل مقتل شاب ببنها

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من قسم أول بنها بمقتل شاب يدعى ا. ع على أيدي 3 سائقين بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة المجني عليه، إثر تعدي المتهمين عليه بأسلحة بيضاء وشوم، لقيامه بالتدخل للدفاع عن رجل مسن يعمل طبيبا قام أحد المتهمين بالتشاجر معه على ثمن الأجرة فقام المتهمون بقتل المجني عليه.

وكشفت التحريات أن المتهمين تعدوا على المجني عليه بالشوم وطعنه طعنات نافذة بالظهر بسلاح أبيض «مطواه»، وتم نقل المتوفى للمستشفى لاتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن وطلب تقرير الصفة التشريحية.

من جانبه، قال عماد قزامل المحامي، إن المتهمين يواجهون عقوبة ضرب أفضى إلى موت والشروع في القتل، وعقوبتها السجن المشدد وتغلظ العقوبة في حالة ثبوث حالة سبق الإصرار والترصد.