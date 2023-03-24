مواعيد عرض مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2 على قناة cbc، ثابتة حيث يتم عرض الحلقة للمرة الأولى قبل صلاة المغرب فى تمام الساعة الرابعة والنصف على القناة العامة، وبعد الإفطار على قناة دراما cbc.

مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2 بطولة يسرا

مواعيد عرض مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2 على قناة cbc للدراما للإعادة فسيتم البث في تمام السادسة وربع عقب الافطار على قناة الدراما، أما الإعادة ثلاثة مرات الأولى الثانية وربع مساءا و8 صباحا و12 صباحا.

مسلسل حمد الله على السلامة على قناة cbc

مسلسل «1000 حمد الله على السلامة»، من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي ، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار و إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.