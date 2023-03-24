مواعید عرض مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

أصبحت مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، محط اهتمام عدد كبير من عشاق متابعة المسلسلات الرمضانية، رغبة في الاستمتاع بالأحداث الدرامية المشوقة الاجتماعية.

مواعید عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

وتنقل شبكة قنوات «DMC»، أحداث مسلسل جعفر العمدة، يوميًا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، فيما تُقدم «DMC» لجمهورها، إمكانية مُشاهدته في الوقت المُناسب لكل واحدٍ منهم، حيث سيُعاد مرتين متتالية، بالإضافة إلى منصة «Watch IT».

مواعید عرض مسلسل جعفر العمدة

وبخصوص مواعید عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، سيُعاد المرأة الأولى عبر شبكة تليفزيون DMC، الساعة 5 صباحًا، ويُعاد مرة ثانية في تمام الساعة الـ9:45 صباحًا.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جعفر العمدة

ويريد العديد من الجمهور، معرفة التردد الصحيح لقناة «DMC»، كونها الناقل الحصري لمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، وجاء التردد كالتالي 12124، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث وقصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة، في إطار اجتماعي شعبؤ، حول شخصية جعفر العمدة، والتي يجسدها محمد رمضان، وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيدا عن العمل.