يبحث قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة مواعید عرض حضرة العمدة بطولة روبي على قناة الحياة في رمضان 2023، خاصة بعد تصاعد الأحداث بشكلٍ كبير وتولي روبي منصب عمودية قريتها «تل شبورة».

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

وتأتي مواعید عرض حضرة العمدة بطولة روبي على قناة الحياة في رمضان 2023، يوميًا في الشهر كريم، حيث يُعرض في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، وذلك بعد انتهاء صلاة التراويح مباشرة، التي تنقلها القناة أيضًا على الهواء.

وبخصوص مواعید عرض حضرة العمدة بطولة روبي على قناة الحياة في رمضان 2023، الخاص بالإعادة، يُعرض المسلسل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم التالي، والإعادة الأخيرة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، كما يُعرض حصريًا عبر منصة «watch it».

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

ونوهت شبكة تليفزيون الحياة، عن التردد الخاص بها، كونها القناة الناقلة حصريًا لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، موضحة أن التردد هو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة وفاء عامر

ويضم مسلسل حضرة العمدة، عددا كبيرا من الممثلين بجانب روبي، كل من أحمد رزق، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، ووفاء عامر، ومحمد مهران وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

أحداث مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

وشهد مسلسل حضرة العمدة، الحلقة 1، إصابة روبي بحالة من الانهيار والصدمة، بعد وفاة زوجها بشكلٍ مفاجئ، خلال ممارسة الرياضة، إثر أزمة قلبية مفاجئة، الأمر الذي أدخلها في حالة نفسية شديدة، خاصة وأنهما كانت تجمعهما قصة حب شديدة.