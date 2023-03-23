موعد أذان الفجر في قنا الجمعة 24-3-2023

يحرص المسلمون في محافظة قنا على تأدية الصلوات الخمس في موعدها، لذلك يبحثون عن موعد أذان الفجر يوم الجمعة 24-3-2023 وهو ثاني يوم بشهر رمضان المعظم.

موعد أذان الفجر في قنا

وتواصل «الوطن» تقديم خدماتها للمواطنين في محافظة قنا، ومن بينها موعد أذان الفجر في قنا يوم الجمعة 24-3-2023، وفق هيئة المساحة المصرية.

وبحسب إمساكية رمضان 2023 في محافظة قنا، الصادرة من هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر والمغرب في ثاني يوم برمضان في محافظة قنا، كالتالي

موعد أذان الفجر: 4:26 صباحا.

السحور: 2:06 صباحا

الفطار: 6:02 مساء

عدد ساعات الصيام يوم الجمعة في قنا

وبحسب هيئة المساحة المصرية، إن عدد ساعات الصيام ليوم الجمعة ثاني أيام رمضان في قنا 14 ساعة.

وكان الآلاف من أهالي محافظة قنا أدوا صلاة التراويح في نحو 3995 مسجدا على مستوى محافظة قنا، مخصصة لإقامة الصلوات وشعائر شهر مضان الكريم، وذلك بحسب مديرية الأوقاف في قنا.

وقال الشيخ ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية استعدت منذ فترة لإقامة شعائر الشهر الكريم في جميع المساجد في المحافظة.