اعترافات المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب الدجل في الإسكندرية

«عملت صفحة على فيسبوك علشان أقدر أوصل لأكبر عدد من الناس وأحقق أرباح كتير».. هكذا بدأ المتهم باعترافاته أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية، والاستيلاء على أموالهم، باستخدام أسلوب السحر والدجل عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل، نظير مبلغ مالي، وبإجراء التحريات، أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه أحد الأشخاص، وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال تواجده في دائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، بحوزته هاتف محمول، محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجني عليهم، وعدد من الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة، جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني قال المحامي، سمير عبد العظيم، إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».