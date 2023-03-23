موعد أذان الفجر في السويس الجمعة 24 -3- 2023

يتساءل المواطنون في محافظة السويس، عن موعد أذان الفجر يوم الجمعة 24-3-2023 م، وهو فجر اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك والذي يكون موعد محدداً للإمساك عن المفطرات.

موعد أذان الفجر في السويس

وأعلنت الهيئة العامة المصرية للمساحة، خلال بيان لها موعد أذان الفجر في السويس يوم الجمعة 23 -3 -2023 م، والذى يرفع في تمام الساعة الرابعة و22 دقيقة، في حين حددت إمساكية شهر رمضان المعلنة من المساحة موعد السحور عند الثانية ودقيقتين، والإمساك عند الرابعة ودقيقتين أيضًا.

فتح المساجد لاستقبال المصليين قبل رفع الأذان

ويتوافد المصلون على مساجد محافظة السويس، في ظل إعلان مديرية أوقاف السويس أن جميع المساجد استعدت لاستقبالهم، بعد حملة النظافة والتطهير والتجهيز على مدار شهر كامل، حتى ظهرت في أبهى صورها.

مواقيت الصلاة الجمعة

وأضح بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، الصادر من خلال موقع الهيئة الرسمي، أن مواقيت الصلاة الجمعة تكون صلاة الفجر عند 4:22 صباحا، موعد الشروق عند 5:49 صباحا، صلاة الظهر،11:56 صباحا، ويحين موعد صلاة العصر عند 3:25 مساء، المغرب 6:03 مساء، والعشاء 7:21 دقيقة مساء.