مكاسب كبيرة لأسعار الذهب العالمية.. الأوقية تتخطى الـ2000 دولار

ارتفعت أسعار الذهب بالمعاملات الفورية والآجلة لتتجاوز مستوى 2000 دولار للأوقية، بعد أن تخلت عن هذا السعر في وقت سابق من الأسبوع استعدادًا لقرار الاحتياطي الفيدرالي.

مخاوف من تداعيات الاضطرابات القوية في القطاعات المصرفية العالمية

ويأتي ارتفاع الذهب في ظل المخاوف من الركود وتداعيات الاضطرابات القوية في القطاعات المصرفية العالمية، التي شهدها العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال موقع «إنفيستينج» إن المحلل الاقتصادي سونيل كومار ديكسيت أوضح أن مستثمري الذهب يجنون في الوقت الحالي مزيدا من التقدم والمكاسب خاصة مع اتجاه الأوقية إلى مبلغ 2010 دولارات، في الأسعار الفورية.

ويُعتبر الذهب في الوقت الحالي هو الحصان الرابح في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البنوك الأمريكية وقرارات الفيدرالي، وزيادة المخاوف حول قدرة وسرعة المؤسسات الأمريكية على استيعاب الاضطرابات البنكية.

ارتفاع الذهب بعد قرار الفيدرالي أمس

وارتفعت عقود الذهب منذ أمس عندما أعلن الفيدرالي عن رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، حيث من الواضح أن الذهب يرتفع بفضل الظروف المحيطة برفع الفائدة، وزيادة توقعات السوق بأن هذه المرة الأخيرة لرفع الفيدرالي الفائدة.

وصرح الفيدرالي بأنه من المحتمل أن يرفع الفائدة مرة أخرى، ولكن الأسواق تصر على تسعير بأن هذا الرفع الأخير، وسيبدأ الخفض في وقت لاحق من العام الجاري.