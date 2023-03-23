إصابة وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في حادث مروري

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من إعادة الحركة بمنطقة المنشية إلى طبيعتها، عقب رفع آثار حادث تصادم سيارتين، أسفر عن إصابة وكيل وزارة التعليم بكدمات في الذراع.

إصابة وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في تصادم

كانت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أصيبت بكدمات بالذراع في حادث تصادم سيارتين بمنطقة المنشية بمدينة بنها عقب خروجها من المديرية متجهة لمنزلها، ما أدى إلى إصابتها بإصابات متفرقة، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وتم عمل الإشاعات والفحوصات الطبية اللازمة وتبين سلامتها وغادرت لاستكمال الراحة والعلاج.

تفاصيل إصابة وكيل وزارة التعليم في تصادم ببنها

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من قسم أول بنها بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمنطقة المنشية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية حيث اصطدمت سيارتها عقب انتهائها من العمل بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية متجهة لمنزلها بسيارة أخرى مما تسبب في إصابتها بكدمات منها كدمة بالذراع تم على الفور نقلها للمستشفى وعمل إشاعات وفحوصات طبية للاطمئنان على حالتها وقررت إدارة المستشفى خروجها فور للراحة ومن المقرر عودتها لممارسة عملها الاحد المقبل.

كانت منطقة المنشية ببنها قد شهدت إصابة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أثناء استقلالها سيارة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بعد انتهاء عملها بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، متجه لمنزلها، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.