يسعى الكثيرون لمعرفة مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام شهر رمضان المبارك والجمعة الأولى برمضان 2023 لارتباط المواقيت بالشعائر الدينية بالشهر الكريم.

تضم مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 24-3-2023 توقيت اذان الفجر الذى يحدد بداية الصيام باليوم الثاني وتوقيت صلاة الظهر وهو توقيت صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان 2023، فضلا عن موعد أذان المغرب الذي ينهي صيام اليوم الثاني لرمضان بهذا العام.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 24-3-2023 حددتها هيئة المساحة المصرية فى إمساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام لمحافظة أسوان والتى تضم مواقيت الخمس صلوات "الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء " فضلا عن موعد الشروق، وفقا لخطوط الطول والعرض.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة

وتنشر "الوطن" مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 24-3-2023 وفقا لإمساكية رمضان 2023 باسوان،

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 04:36 صباحا.

موعد الشروق اليوم الجمعة 05:56 صباحا.

موعد أذان الظهر اليوم 12:02 مساء.

موعد أذان العصر اليوم الجمعة 03:29 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 06:09 مساء.

موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 07:39 مساء.