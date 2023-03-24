تساؤلات عدّة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن معرفة القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، الذي يجمعها لأول مرة بكل من الكاتب إبراهيم عيسى، والمخرج عادل أديب.

القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023

وتُقدم «الوطن» لجمهورها، تفاصيل القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، حيث سيُعرض يوميًا طوال شهر رمضان عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الثامنة والربع مساءً، بينما سيُعاد 3 مرات على مدار اليوم التالي.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

وفي ضوء تناول القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، كشفت قناة الحياة عن مواعيد الإعادة، حيث تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، كما يُعاد مرة ثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثالثة ستكون الساعة الرابعة والنصف عصرًا، أي قبل ساعتين تقريبًا من أذان المغرب.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

وكشفت شبكة تليفزيون الحياة، القناة الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

مسلسل حضرة العمدة بطولة وفاء عامر

مسلسل حضرة العمدة، يضم عدد كبير من الممثلين، بجانب روبي، أبرزهم وفاء عامر، وأحمد بدير، وأحمد رزق، ومحمود عبد المغني، وإيهاب فهمي، ومحمد الصاوي، ومحمود حافظ، وحسام داغر، ولطفي لبيب، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

وتُجسد الفنانة روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، دور صفية الفارس، خريجة الجامعة الأميريكية، التي تتولى منصب العمودية في قريتها، الأمر الذي يُدخلها في العديد من الصراعات داخل القرية، حيث إنّ العمل مكون من 30 حلقة.