يرغب عدد كبير من الجمهور في معرفة مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، خلال الساعات القليلة الماضية، لاسيما وأنه يُعد التجربة الدرامية الأولى للفنانة روبي في الدراما الصعيدية.

مواعيد مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

وتأتي مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، يوميًا طوال شهر رمضان عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، فيما تُقدم «الحياة» لجمهورها، إمكانية مُشاهدته في الوقت المُناسب لكل واحدٍ منهم، حيث سيُعاد 3 مرات متتالية.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

وبخصوص مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، سيُعاد المرأة الأولى عبر شبكة تليفزيون الحياة، الساعة 2:30 صباحًا، ويُعاد مرة ثانية في تمام الساعة الـ10:30 صباحًا، كما يُعاد مرة ثالثة في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم التالي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

ويتطلع الجمهور، لمعرفة تردد شبكة قناة الحياة، كونها الناقل الحصري لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، وجاء التردد كالتالي: 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

وتشهد أحداث مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي في رمضان 2023، العديد من الصراعات والخلافات، لاسيما بين روبي التي تُجسد شخصية صفية الفارس، وشقيقتها الكبرى التي تُجسدها الفنانة دينا.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة وفاء عامر

ويضم مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عددا ضخما من الفنانين ومن أجيالٍ فنية مختلفة، منهم سميحة أيوب، ومحمد محمد عبد العزيز، وأحمد بدير، ومحمد الصاوي، وأحمد رزق، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، ولطفي لبيب، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.