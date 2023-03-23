أحداث جعفر العمدة الحلقة 1.. إجهاض ابن إيمان العاصي ومحمد رمضان

استطاعت الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي يتعاون فيه مع المخرج محمد سامي، بوتيرة أحداثها المفاجئة أن تحقق الجذب للجمهور.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

خلال أحداث أحداث جعفر العمدة الحلقة 1 اتصلت الفنانة إيمان العاصي بزوجها محمد رمضان، وأبلغته بقيام عدد من السيدات بضربها وإجهاض طفلها، وسألها عن هوية السيدات ولكن لم يتوصل لرد صريح منها، وأصيب بحالة من الذهول عقب المكالمة.

واستيقظ محمد رمضان على أذان الفجر من مسجد السيدة زينب، حيث يقيم في نفس المنطقة، ويتذكر الأحداث التي حدثت خلال هذا الوقت.

أحداث وقصة مسلسل جعفر العمدة

ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك ويذهب محمد رمضان رفقة والدته «هالة صدقي»، إلى شقيقة الأخيرة، وتطلب منه أخذ حقها في ميراث والدها الذي توفي، ويحاول إقناعهم أن محل العطارة والبن يخسر ولم يحقق أرباحا.

بينما تذكرت الفنانة هالة صدقي زوجها وهم جالسون على الطعام وأحضرت صورته وروت عدة مواقف عنه، ليقاطعها محمد رمضان ويقول لها: «مش على الأكل يا أمي لما نخلص هجيلك وتحكيلي عنه زي ما إنتي عايزة عشان بحب أسمع مواقف عن والدي».