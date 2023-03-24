جعفر العمدة يتصدر تريندات السوشيال ميديا ويثير إعجاب الجماهير

بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، الذي يتعاون فيه مع المخرج محمد سامي، بوتيرة أحداثها المفاجئة، تصدر المسلسل محركات البحث، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت القنوات الفضائية، عرض الحلقات الأولى من المسلسلات الرمضانية أمس، ما دفع الجمهور للبحث عن مسلسلات رمضان 2023، وموعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة والقنوات الناقلة.

الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة، والقنوات الناقلة، ضمن مسلسلات رمضان 2023.

قصة مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2023

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة فى إطار اجتماعي، حول جعفر العمدة، الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، متزوج بـ3 سيدات رغم صغر سنه، ويمتلك شركات مقاولات، ويدخل في صراعات عديدة ثم يقابل «عايدة»، ويتعرف عليها، وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت.