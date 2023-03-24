يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج الحلقة 2 والقنوات الناقلة، لمعرفة تفاصيل الوصية التي تركها والد جميلة، حيث حصلت بموجبها على كل ممتلكاته دون باقي أفراد أسرتها، الذين أصيبوا بصدمة كبيرة بمجرد معرفة الأمر.

مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج الحلقة 2 والقنوات الناقلة

تتضمن مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج الحلقة 2 والقنوات الناقلة، حيث يعرض على قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحا، وعلى قناة cbc في الساعة 6.15 مساء، وعلى قناة on في الساعة 11.15 مساء، بخلاف عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

وشهدت أحداث وقصة مسلسل جميلة في الحلقة الأولى، زواجها من طبيب يدعى «زياد» يلعب دوره هاني عادل، الذي كان متزوجا من امرأة أخرى، لكنه انفصل عنها، تؤدي دورها عبير صبري، حيث تسعى الأخيرة من استغلال، وجود ابنهما الوحيد للسيطرة على طليقها.

وتعمل جميلة، مستشارة في النيابة الإدارية، وفوجئت بعد وفاة والدها، بوجود وصية بشأن كتابة كل ممتلكاته باسمها، الأمر الذي أصابها بالذهول بصحبة والدتها «سوسن بدر»، وشقيقها نبيل عيسى، وشقيقتها سامية عاطف.

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل، وبطولة يسرا اللوزي، أحمد وفيق، عبير صبري، هاني عادل، سوسن بدر، سامح الصريطي، نبيل عيسى، صبري عبدالمنعم، سامية عاطف.