5 مشاهد من أحداث مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج الحلقة 1

شهدت أحداث مسلسل جميلة الحلقة الأولى بطولة ريهام حجاج، عدد من المشاهد والمفاجآت التي تكشف عن نقط كثيرة للصراع والمؤامرات، تستعد لها جميلة وأفراد عائلتها.

أحداث مسلسل جميلة الحلقة الأولى

تستعرض «الوطن»، أبرز النقاط التي جاءت في أحداث مسلسل جميلة الحلقة الأولى بطولة ريهام حجاج

1- تعمل جميلة التي تجسد دورها ريهام حجاج، مستشارة في النيابة الإدارية، وتواجه قضايا فساد وتتصدى لها.

2- زوج جميلة يجسد دوره هاني عادل، كان متزوجا قبلها من امرأة أخرى وأنجب منها طفلا قبل انفصالهما، وتقوم بدورها عبير صبري.

3- طليقة زوج جميلة، امرأة تكن لها كرها شديدا، وتسعى لاستعادة طليقها وإجباره على أن يكون بجانبها باستمرار مستغلة في ذلك طفلهما الوحيد.

4- تجسد يسرا اللوزي شخصية امرأة ذكية، تعمل على إنهاء مشروعات زوجها الطبيب، مستغلة جمالها في ذلك، وتربطها صداقة مع جميلة ومع طليقة زوجها أيضا، وظهرت بوادر حبها للمكائد في الحلقة الأولى.

5- فوجئت جميلة وعائلتها، بوجود وصية بعد وفاة والدها، بأن تؤول ممتلكاته إلى جميلة فقط دون شقيقها، الذي يجسد دوره نبيل عيسى، وشقيقتها وتقوم بدورها سامية عاطف، ووالدتهم سوسن بدر.

مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج والقنوات الناقلة

وتأتِ مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج والقنوات الناقلة، على cbc في الساعة 6.15 مساء، وon في الساعة 11.15 مساء، وعلى الحياة 1.15 صباحا.

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، نبيل عيسى، يسرا اللوزي، عبير صبري، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد وفيق، هاني عادل، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل.