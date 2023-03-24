«الطاقة الأمريكية»: من الصعب إعادة ملء احتياطيات النفط الاستراتيجية هذا العام

سجلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل، اليوم، حيث أبلغت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، المشرعين أنه سيكون «من الصعب» إعادة ملء احتياطيات النفط الاستراتيجية هذا العام، ما أثار تكهنات بأن الحكومة الأمريكية لن تبدأ إلا في الشراء بأسعار أقل.

القطاع المصرفي العالمي غارق في حالة من عدم اليقين

وبحسب ترينيدينج إيكونمي، فإن علامات الإمداد القوي من النفط الخام من روسيا أثّرت على الأسعار ، لا يزال القطاع المصرفي العالمي غارقًا في حالة من عدم اليقين حتى بعد أن قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن السلطات مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لتحقيق الاستقرار في البنوك الأمريكية ، مما دفع المستثمرين إلى تجنب الأصول الخطرة.

ومع ذلك ، فإن مؤشر النفط الأمريكي يسير على الطريق الصحيح لإنهاء الأسبوع بارتفاع ، مدعومًا بالرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سينهي قريبًا حملته المشددة والتفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين.

رفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25%

وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25% بما يتماشى مع التوقعات، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا، حيث يأتى القرار الأمريكي لرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي إلى نطاق 4.75% لـ 5%، ويعد سبب ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسي هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات - إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع 31.2% فى يناير الماضي.