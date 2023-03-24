ما هو فضل العمرة في رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب

ما هو فضل العمرة في رمضان؟، سؤال تردد على ألسنة العديد من المسلسمن خلال الآونة الأخيرة، بعد حلول شهر رمضان الكريم، والذي يتسابق فيه المسلمون على أعمال الخير والتقوى ومنها الذهاب إلى العمرة لبيت الله الحرام، وهو ما طرح تساؤلا حول فضل العمرة في رمضان عن غيرها في سائر الأيام.

ما هو فضل العمرة في رمضان عن الأيام الأخرى؟

وورد سؤالا إلى دار الإفتاء يقول: «ما هو فضل العمرة في رمضان؟»، وأجابت دار الإفتاء على السؤال في فتوى رقم 2667، قائلة، إنه ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّة مَعي» متفق عليه.

وأوضحت دا رالإفتاء أن هذا الحديث دليلٌ على فضل العمرة في رمضان، قال ملا علي قاري في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ 1742، ط. دار الفكر): [قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ»؛ أَيْ كَائِنَةً «تَعْدِلُ حَجَّةً»؛ أَيْ تُعَادِلُ وَتُمَاثِلُ فِي الثَّوَابِ، وَبَعْضُ الرِّوَايَاتِ: «حَجَّةً مَعِي»، وَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي إِلْحَاقِ النَّاقِصِ بِالْكَامِلِ تَرْغِيبًا، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ فَضِيلَةَ الْعِبَادَةِ تَزِيدُ بِفَضِيلَةِ الْوَقْتِ، فَيَشْمَلُ يَوْمَهُ وَلَيْلَهُ، أَوْ بِزِيَادَةِ الْمَشَقَّةِ فَيَخْتَصُّ بِنَهَارِهِ] اهـ.

ما هو فضل العمرة في رمضان؟

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال ما هو فضل العمرة في رمضان، «قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 605، ط. دار المعرفة): [لم يعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في أشهر الحج كما تقدم، وقد ثبت فضل العمرة في رمضان بحديث الباب، فأيهما أفضل؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل، وأما في حقه فما صنعه هو أفضل.

وتابعت: «لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه، فأراد الرد عليهم بالقول والفعل، وهو لو كان مكروهًا لغيره لكان في حقه أفضل، والله أعلم» اهـ.