«الأعلى للجامعات» يناقش انتظام العمل خلال شهر رمضان 2023 غدا

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع المجلس الدوري المقرر أن ينعقد غدا السبت في رحاب جامعة عين شمس، عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها متابعة نتائج ورش العمل التي تنعقد دوريا لوضع الإستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالي الجامعي، بجانب متابعة انتظام العمل للفصل الدراسي الثاني، والخريطة الزمنية، وتأكيد المواعيد المقررة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، المقرر أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

اجتماع الأعلى للجامعات

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، انتظام العمل بمختلف القطاعات للعام الجامعي الجاري 2023، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق كل القواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، منها التأكيد على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.