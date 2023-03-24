كشفت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مواقيت الصلاة مع موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023، إذ إنّ اليوم هو ثاني أيام شهر رمضان المبارك في المغرب، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023

ونشرت الحكومة المغربية بيان مواقيت الصلاة بجانب موعد أذان المغرب في المغرب اليوم، حيث تبدأ صلاة الفجر 4:53 صباحا والشروق 6:29 صباحا وصلاة الظهر 12:42 مساء، وصلاة العصر 4:06 مساء وصلاة المغرب 6:47 مساء، وصلاة العشاء 8:06 مساء.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023

وأضافت الحكومة أنّ موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم سيختلف عن موعد الصلاة في نهاية الشهر الجاري، حيث سيزيد إلى أن تصبح صلاة المغرب الساعة 6:53 مساء.