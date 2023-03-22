تردد قناة سي بي سي 2023.. تعرض عدة مسلسلات منها رسالة الإمام

باقة متميزة من الأعمال والمسلسلات الدرامية والبرامج تعرضها قناة سي بي سي في موسم رمضان 2023، ويحرص الكثيرون على معرفة تردد قناة سي بي سي 2023، لمشاهدة المسلسلات والرامج الحصرية.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن»، تردد قناة سي بي سي 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها.

تردد قناة سي بي سي 2023

ويأتي تردد قناة سي بي سي 2023 كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خريطة مسلسلات وبرامج رمضان 2023 على قناة سي بي سي 2023

حرصت قناة سي بي سي على تقديم أعمال فنية متميزة خلال موسم رمضان 2023، من بينها «مسلسل عملة نادرة، ومسلسل حمد الله على السلامة، ومسلسل مذكرات زوج، ومسلسل جت سليمة، ومسلسل جملية، ومسلسل رسالة الإمام».

مسلسلات الشركة المتحدة في رمضان 2023

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2023 هذا العام، 18 مسلسلا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعرض عبر قنواتها المختلفة «سي بي سي» و«أون» و«دي إم سي» و«الحياة»، طيلة أيام شهر رمضان الفضيل، وتشمل «جعفر العمدة وسره الباتع والكتيبة 101 ورسالة الإمام والكبير أوي وسوق الكانتو».