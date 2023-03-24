تردد قناة سي بي سي ومواعيد عرض المسلسلات.. أبرزها رسالة الإمام

باقة مميزة من الأعمال الدرامية تعرض عبر تردد قناة سي بي سي وقناتي دراما 1 و2 في رمضان 2023، التي كشفت عنها شبكة قنوات CBC وأبرزها مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بطولة الفنانة يسرا ومسلسل رسالة الإمام للنجم خالد النبوي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تردد قناة سي بي سي وأبرز ترددات شبكة CBC على هذا النحو:

تردد قناة سي بي سي

تردد 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة سي بي سي دراما 1

تردد 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة سي بي سي دراما 2

تردد 11488

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 3/4

مسسلسل 1000 حمد الله على السلامة

ويعرض على مجموعة قنوات سي بي سي عدد من الأعمال الدرامية المميزة في رمضان 2023، أبرزها مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة الفنانة يسرا، ويعرض الساعة 6:15 مساء، ويعاد 12:30 بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام

يعرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج الساعة 7:30 مساء، ويعاد 1:45 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون 6:45 صباحا، وفي تمام الساعة 10 مساء، يعرض مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، ويعاد للمرة الأولى في الثالثة من فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في 10:30 صباحا.