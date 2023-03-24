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نقيب الفلاحين: استقرار أسعار الأعلاف.. وتوقعات بتراجعها قريبا

كتب:

مريم حنفي
11:41 ص | الجمعة 24 مارس 2023
أسعار الأعلاف.. تعبيرية

أسعار الأعلاف.. تعبيرية

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الأعلاف تشهد الفترة الراهنة استقرارا في الأسعار بسبب وفره المعروض، وقد تختلف الأسعار الموجودة في الأسواق من شركة إلى أخرى، مع توقعات بانخفاض أسعار الأعلاف خلال الفترة المقبلة، نظرا لتراجع أسعار فول الصويا العالمية والإفراجات الجمركية.

أهمية مصنع الأسمدة الأزوتية

وأوضح «أبوصدام» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الحكومة قامت منذ عدة أيام بافتتاح مصنع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، ما سيعود بالنفع على الدولة من خلال زيادة الأسمدة في الأسواق وخفض الأسعار.

أسعار الأعلاف 

ووفقا لما أعلنته بورصة خامات الأعلاف، فإن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية سجل نحو 19 ألف جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 19700 جنيه، بينما يبلغ طن كُسب الصويا المحلي 44% نحو 34 ألف جنيه، والـ46% سعر 35 ألفا. 

وتابعت البورصة، بأن سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ سعره 13,650جنيها، والروسي 13,750 جنيها، وطن الردة المحلي 10,500جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 47 ألف جنيه، والجيلوتين المحلي 46,800 جنيه.

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بقلم مريم حنفي