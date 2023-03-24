ساعات قليلة ويحين موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة 24-3-2023 وهو ثاني أيام صيام شهر رمضان المبارك لعام 2023، ويهتم كل صائم أن يعرف توقيت الأذان في المكان الذي يقيم به نظرا للاختلاف التوقيت من مدينة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة 24-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة 24-3-2023 حيث سيكون في الساعة 6:08 ويختلف من مدينة إلى أخرى في محافظات مصر من دقيقة إلى دقيقتين سواء بالزيادة أو بالنقصان.

موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم

وتشير إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة أن موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم هو الساعة 6:08 وهو نفس توقيت أول أيام شهر رمضان المبارك

موعد الإفطار اليوم في الدقهلية الجمعة 24-3-2023

ويكون موعد الإفطار اليوم في الدقهلية الجمعة 24-3-2023 هو الساعة السادسة وثمانية دقائق مساء، وتصل مدة ساعات الصوم 14 ساعة ودقيقتين، في ثاني أيام شهر رمضان بمحافظة الدقهلية.