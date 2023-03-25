مواعید عرض مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

أحداث مشوقة وقع في غرامها، جمهور مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، مع الفنانة مي عمر، التي استحوذت على نصيب المشاهدة من الحلقتين الأوليتين بعد عرضهما في رمضان، إذ نالت إعجاب المشاهدين، منذ العرض الأول لها على شاشتي «الحياة، وشبكة DMC»، وأصبح الجمهور في حالة من التشويق والإثارة لمعرفة سير أحداث الحلقة الثالثة اليوم، ما يدفعهم لمعرفة مواعید عرض مسلسل علاقة مشروعة بطولة یاسر جلال في رمضان 2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثالثة

ومن المقرر عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثالثة، على قناة الحياة يوميًا في رمضان 2023، في تمام الساعة 9.30 مساء وحتى يعاد مرة أخرى في تمام الساعة 4.30 فجرًا والساعة 1.30 مساءً، كما يُعرض على شبكة DMC، في تمام الساعة 11 ونصف مساءً.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، من أكثر الأعمال الدرامية التي لفتت الأنظار منذ عرض أحداث الحلقة الأولى والثانية.

تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

ومن المقرر عرض أحداث مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، الحلقة الثالثة على قناة الحياة وشبكة dmc، ومنصة «Watch IT» الإلكترونية.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة : HD.

تردد قناة الحياة

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، الذي يشارك به ضمن السباق الرمضاني 2023، في إطار رومانسي، بعيدًا عن الأكشن والتراجيدي، كما اعتاد متابعيه عليه كل عام، بتجسيد شخصية رجل أعمال وهو شرقي ورومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء، وعلاقة عاطفية مع الفنانة داليا مصطفى.