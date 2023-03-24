بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، مع الفنانة مي عمر، بمشاهد مشوقة نالت إعجاب المشاهدين، منذ العرض الأول لها على شاشتي «الحياة، وشبكة DMC»، وأصبح الجمهور في حالة من التشويق والإثارة لمعرفة سير أحداث الحلقة الثانية اليوم، وما سيحدث من تطورات في العلاقة بين الأبطال، ما يدفعهم لمعرفة مواعید عرض مسلسل علاقة مشروعة بطولة یاسر جلال في رمضان 2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثانية

ومن المقرر عرض مسلسل علاقة مشروعة، الحلقة الثانية على قناة الحياة يوميًا في رمضان 2023، الساعة 9.30 مساء ويعاد الساعة 4.30 فجرا والساعة 1.30 مساء، بينما يُعرض على شبكة DMC، في تمام الساعة 11 ونصف مساءً.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، من أكثر الأعمال الدرامية التي لفتت الأنظار منذ عرض أحداث الحلقة الأولى، والتي أظهرت العديد من المشاهد منها مشهد لـ«أمجد» وهو صديق الفنان ياسر جلال وشريكه في الشركة، ويجسد دوره الفنان مراد مكرم، يتعرض لحالة صحية حرجة، إذ كان مغشيا عليه على الأرض.

تردد القناة المناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

ومن المقرر عرض أحداث مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، الحلقة الثانية على قناة الحياة وشبكة dmc، ومنصة «Watch IT» الإلكترونية.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة : HD.

تردد قناة الحياة

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، والذي يُغّير فيها الفنان جلده من الدراما والتشويق والأكشن، إلى الرومانسي، بتجسيد شخصية رجل أعمال وهو شرقي ورومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء، وعلاقة عاطفية مع الفنانة داليا مصطفى.