يتساءل الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج على قناة ON في رمضان 2023، لمتابعة الصراع بين جميلة وأشقاءها ووالدتها، بعد وصية الأب قبل وفاته بنقل ممتلكاته إلى جميلة فقط دون باقي أفراد الأسرة.

مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج على قناة ON في رمضان 2023

تتضمن مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج على قناة ON TV في رمضان 2023، في الساعة 11.15 مساء، إلى جانب عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

وبعد معرفة مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج على قناة ON في رمضان 2023، تتطرق أحداث وقصة مسلسل جميلة، إلى امرأة تعمل في النيابة الإدارية تعمل على مواجهة الفساد، وتتفاجأ بأن والدها قبل وفاته حرم أشقاءها من الميراث وكتب أملاكه باسمها فقط.

كما تواجه مؤامرات طليقة زوجها التي تسعى لإفساد علاقتهما باستغلال ابنهما الوحيد، والاستعانة بصديقتها التي تربطها علاقة أسرية مع جميلة.

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل، ويشارك في البطولة عبير صبري، سوسن بدر ، هاني عادل، أحمد الشامي، يسرا اللوزي، أحمد وفيق.