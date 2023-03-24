تعرف على شهادة الادخار الدولارية من بنك الإسكان والتعمير.. أعلى عائد

يقدم بنك الإسكان والتعمير شهادة الادخار الدولارية حيث أطلق عليها البنك شهادة الادخار الذهبية، والتي تعطى عائدا في حدود الـ5.25%، وذكر البنك أن الحد الأدنى للشهادة 1000 دولار لربطها.

العائد 5% شهريا و5.25 كل ربع سنويا

ووفقا لما أعلنه البنك فإن هناك عدد من شهادات الادخار التي تناسب العملاء والتي تتضمن على سبيل المثال الشهادة الثلاثية بالدولار، والتي يتم تقديمها عبر العديد من المزايا للعملاء، بفائدة صرف دورية تصل إلى 5% شهريا و5.25 خلال دورية الصرف الربع سنوية، لمدة 3 سنوات.

وأكد البنك أنّ الحد الأدنى لربط الشهادة هو ألف دولار، يتعامل عليها الأفراد الطبيعيون فقط، مع إمكانية الاقتراض بضمان أو إصدار بطاقات الائتمان بضمانها في حدود 90% مع مراعاة شروط الاقتراض السارية بالعملة الاجنبية.

الأوراق المطلوبة لشراء شهادة بنك التعمير والإسكان الدولارية

وأكد البنك أنّ العملاء يمكنهم استرداد قيمة شهادة الدولار الذهبية، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء، ويتم إعادة احتساب العائد فقط لمدة الإيداع الفعلية، حيث طلب بنك التعمير والإسكان من العملاء الراغبين في شراء الشهادة إحضار بطاقة الرقمي القومي أو جواز سفر العملاء الأجانب المقيمين في مصر، إضافة إلى مستند تحديد محل إقامة مثل فاتورة الكهرباء أو الغاز أو التليفونات، أو المياه.

ويسعى البنك دائمًا إلى توفير كل الأوعية الادخارية لكل العملاء في ظل بحث المواطنين على هذه الأوعية التي تساعد في الحفاظ على قيمة الأموال في ظل ارتفاع معدلات التضخم.