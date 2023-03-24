أسامة الأزهري يكشف تأثير مصر في وجدان الشيخ محمد كامل الطرابلسي

تحدث الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، عن تأثير مصر على وجدان العالم الليبي الشيخ محمد كامل الطرابلسي، موضحًا: «عندما درس الطرابلسي في مصر كانت نافذة العالم، وعندما نقرأ وصف الدكتور طه حسين، لاستقبال القرية لأخيه المجاور في الأزهر الشريف، في وقت لم يكن هناك تلفزيون أو صحافة، والقاهرة هي البلد الأكبر في العالم الإسلامي في العمران».

وأضاف الأزهري، خلال حواره ببرنامج «رجال صدقوا» مع الإعلامي أحمد الدريني، على قناة dmc، أن القاهرة كانت مرآة العالم والصندوق السحري الذي يرى الناسَ من خلاله الأصناف والأجناس والإنجليز والمصريين والثوار والعرب، إذ يأتي إليها الإنسان فينفتح على مشهد للعالم لم يكن يخطر له على بال.

خبرات من بلاد مختلفة في مصر

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية: «خبرات ووجوه وعقول من بلاد مختلفة، أحداث كبرى ضخمة يستوعبها الناس في القاهرة، ويرجع الواحد من هؤلاء بجوار العلم الأكاديمي الشرعي محملا بزاد من الخبرة والفهم والاطلاع على العصر واللحاق به، وفي الأزهر الشريف قال لنا العلماء إن من مصّر تبصّر، ويعود ذلك على الفهم للشريعة بالسعة والاستيعاب وإدراك مقاصد الشريعة والقدرة على استخراج أجوبة الشرعية على هذه الأحداث والوجوه والمشكلات والأزمات والوقائع».

بلد شقيق يحتضن الجميع

وأشار إلى أن هذا العالم الليبي الشقيق كان مدركا أنه في بلد شقيق يحبه ويعتز به، كما فتح عقله لتلقي العلم على يد الكبار في الأزهر ثم عاد إلى بلده، والذي ترتب على ذلك أنه تولى عمارة مدرسة عثمان باشا وبثّ فيها العلوم وعكف على التدريس فيها.