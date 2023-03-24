خطة القاهرة لمواجهة الإشغالات والباعة الجائلين في رمضان.. حملات ومراقبة

أعلنت محافظة القاهرة، خطة عمل إدارة شرطة المرافق خلال شهر رمضان، لمواجهة الإشغالات والباعة الجائلين، والعمل من أجل راحة المواطنين، والسيطرة على السلوكيات بشوارع وميادين العاصمة، وتسيير الحركة المرورية بمختلف أنواعها، والحفاظ على المظهر الحضارى للعاصمة، وتم إعداد الخطة اللازمة لعمل الإدارة خلال شهر رمضان.

أهداف خطة مرافق القاهرة

- مكافحة ظاهرة الإشغالات وانتشار الباعة الجائلين، بدون ترخيص بالشوارع والميادين بجميع أنحاء العاصمة على مدار اليوم، مما يؤدى إلى تسيير الحركة المرورية بوجه عام، والحفاظ على المظهر الحضارى للعاصمة بشكل خاص.

- مكافحة ظاهرة بيع الأغذية والسلع التافهة، خصوصا في التقاطعات المهمة والإشارات.

- حصر شوادر بيع الفوانيس وياميش رمضان، والتنسيق مع الحى لإزالة غير المرخص منها، مع مداومة المرور على الشوادر المرخصة، لضمان التزام أصحابها.

- متابعة تنفيذ الحملات الوقائية على محلات الطيور بالتنسيق مع الطب البيطري، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية بهذا الشأن فى المحافظة.

- الاستمرار في القيام بحملات انضباطية لإعادة الانضباط للشارع، بمشاركة جميع الجهات بالمديرية والتنسيق مع المحافظة لاشتراك جميع الأجهزة التنفيذية بالأحياء في تلك الحملات، مع مراعاة البعد الأمني والإجتماعي والاقتصادي.

- التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من رصف الطرق والإنارة وهيئة النظافة لمراجعة الشوارع الرئيسية المؤدية إلى المزارات الدينية، خاصة منطقة الأزهر المشهد الحسيني وجامع عمرو بن العاص وميدان السيدة عائشة، نظرا للإقبال على تلك المناطق.

أماكن تكثيف الحملات

- تركيز الحملات على أماكن دور العبادة من ميدان المشهد الحسيني وميدان السيدة نفيسة وميدان السيدة عائشة والسيدة زينب وجامع عمرو بن العاص، وأيضا مناطق الجذب الجماهيري ذات الصبغة التجارية من ميادين روكسي والعتبة ورمسيس والعباسية والتحرير ومناطق مدينة نصر وباب الشعرية ومحور 26 يوليو وشارع السبتية وشارع بولاق الجديد ومنطقة دوران شبرا.

- المتابعة المستمرة لموائد الرحمن والسرادقات، وبيان مدى التزامها بالتعليمات الصادرة من الحي.