موعد أذان الفجر في الغربية اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم السبت 23-3-2023، من المعلومات التي يتطلع المواطنون بالمحافظة إلى معرفتها بشكل دائم، من أجل الامتناع عن تناول الطعام، وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان الفجر وإمساكية ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية السبت 25-3-2023

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية السبت 25-3-2023، ترصده «الوطن» من خلال السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، وذالك وفقًا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، أنّ أذان الفجر في مدينة طنطا يكون في تمام الساعة 4:26 صباحًا، والإمساك 4:06 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم السبت 25-3-2023 في الغربية

وجاء عدد ساعات الصوم في محافظة الغربية، لثالث أيام شهر رمضان المبارك، 14 ساعة و4 دقائق، ويرفع الأذان لصلاة الفجر 4:26 صباحًا، وموعد الإفطار وقت رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:10 مساءً، وصلاة العشاء 7:29 مساءً، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية والحسابات الفلكية، وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا.