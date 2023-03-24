خبير طرق يكشف مزايا امتداد القطار الكهربائي السريع حتى أسوان.. صديق للبيئة

القطار الكهربائي السريع، يعتبر أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، والذي من المقرر أن يمتد لمحافظة أسوان، الأمر الذي يحقق العديد من المزايا كشف عنها الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة بني سيوف في حديثه لـ«الوطن».

5 محطات للقطار السريع

يبلغ طول مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع «أكتوبر / أسوان/ أبو سمبل» 1100 كيلومتر، والمسافة من أبو سمبل حتى الأقصر بطول حوالي 530 كيلومتر، والتي تشمل 12 محطة، منها 5 محطات للقطار السريع و7 محطات للقطار الإقليمي، وفق ما أكده الدكتور عبدالله أبوخضرة، خبير الطرق.

منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر، وستغطي أنحاء الجمهورية، حيث أوضح أستاذ الطرق، أنه بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

نهضة تنموية وحضارية

وأشار الدكتور عبدالله أبوخضرة، إلى أن الدولة تنفذ شبكة من الطرق والمحاور في محافظة أسوان مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق نهضة تنموية وحضارية وتسابق الدولة الزمن لتنفيذ الأعمال الجارية بمختلف المشروعات حيث تشهد محافظة أسوان أعمال كبرى في رفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور فقد تم تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي السباعية - إدفو - أسوان ، وإنشاء اتجاه جديد بطول 112.5 كيلومتر بعرض 13.9 متر ويشمل 3 حارات لكل اتجاه.