مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2 .. يسرا تبلغ الشرطة عن أغراب في شقتها

يشهد مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2 بطولة الفنانة يسرا، أحداثا مثيرة، حيث تتفاجأ سميحة التي تجسد شخصيتها الفنانة يسرا بأغراب في شقتها، وترفض التصالح وتذهب إلى قسم الشرطة، ولاحقاً تحاول الاتصال بأكرم لمساعدتها.

مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2 .. الشرطة تفصل في الخناقة

مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2، تشهد العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة «سميحة» فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا و أبنائها «سماح» و تجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و«سامح» ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي، لتفصل الشرطة في الخناقة بين أسرتها والأغراب في شقتها.

مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2 .. مواقف كوميدية ليسرا

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا.

مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2 من بطولة يسرا، ومايان السيد، وشيماء سيف، وادم الشرقاوي، وسما إبراهيم ومن اخراج عمرو صلاح ويذاع عبر قناة سي بي سي.