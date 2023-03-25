تفاصيل حركة القطارات اليوم السبت على خطوط السكة الحديد: خدمات جديدة

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن تفاصيل حركة القطارات اليوم السبت على خطوط السكة الحديد، موضحة أنه اعتباراً من اليوم وتلبية لرغبة جمهور الركاب إيقاف قطاري 661 / 688 بمحطة الحضرة، وامتداد مسير قطار 688 لمحطة بشتيل.

تشغيل قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أنه تقرر أيضاً إعادة تشغيل قطار 697 ركاب بشتيل – وردان وامتداد قطار 4015 إلى محطة الإسكندرية بدلاً من سيدى جابر مع اختصار قطار 4017 بمحطة سيدى جابر، وتشغيل قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة «الإسكندرية - القاهرة»، على أن يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 يصل إلى محطة القاهرة الساعة 12:40.

كما تشمل تفاصيل حركة القطارات اليوم السبت على خطوط السكة الحديد تشغيل قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة «أسوان - القاهرة» على أن يقوم من محطة أسوان الساعة 04:10 ويصل محطة القاهرة الساعة 16:40، لافته إلى أنها حريصة على توفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

السكة الحديد تحذر الركاب

وشددت هيئة السكك الحديدية، على الركاب بضرورة تجنب الأعمال التي تؤدي إلى الإضرار بأنفسهم وبالأخرين وتؤدي للإضرار بممتلكات الهيئة التي هي ملك الجميع من أجل خدمة أفضل وسلامة جميع مستخدمي مرفق السكك الحديدية، منها عدم حجز التذكرة قبل الركوب والتعامل مع الكمسري بشكل غير لائق بسبب عدم دفع قيمة التذكرة والغرامة.

وأكدت الهيئة أنه من ضمن الأعمال التي تؤدي بالإضرار بصاحبها، عدم التزام سائقي المركبات بالسرعة المقررة أثناء الدخول على المزلقانات، والتسطيح فوق العربات أو الوقوف بين العربات وعلى جانبي الجرار، وعبور السكك للانتقال من رصيف لأخر وعدم استخدام الأنفاق والكباري المخصصة لذلك، فضلاً عن قيام بعض الركاب باستقلال القطار والنزول منه من الجهة المخالفة على السكة وعدم استخدام الأرصفة.