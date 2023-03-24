شروط التقديم للحج السياحي 2023.. اعرف موعد التقديم وأبرز الأسعار للاقتصادي

يستمر فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج 2023، حيث يستمر القديم حتى 19 أبريل المقبل، وأعلنت منظمة الحج السياحي، ضوابط هذا العام بالنسبة للحجاج وشروط التقديم للحج السياحي للراغبين في ذلك وأبرز أسعاره أيضا.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» شروط التقديم للحج السياحي ممن لم تصبهم القرعة في الأعوام السابقة.

شروط التقديم للحج السياحي 2023

تم فتح باب التقديم في الحج السياحي 2023 منذ 12 مارس الجاري، ومستمر حتى 19 أبريل المقبل، وفقا لما ذكرتها البوابة المصرية الموحدة للحج.

وفيما يلي نعرض شروط التقديم للحج السياحي 2023، وفق البوابة المصرية الموحدة للحج ووزارة السياحة، وهي.

1- الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية الصادرة من قبل وزارة الصحة والسكان، ووزارة الصحة السعودية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية خلال موسم الحج.

2- التزام الشركات السياحية برفع التوعية للحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج.

3- لا يوجد حد أقصى للسن للسماح للمواطنين بالسفر للحج.

4- الحد الأدنى لسفر الرجال للحج 25 سنة.

3- لا يتم قبول من تقدموا لقرعة وزارة الداخلية أو حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن بالتقدم للحج السياحي.

أسعار الحج السياحي الاقتصادي

أعلنت وزارة السياحة أسعار الحج السياحي وهو كما يلي:

- المستوى البري 130 ألف جنيه.

- المستوى الاقتصادي طيران بـ130 ألف جنيه، دون تذكرة الطيران.

- مستوى الـ5 نجوم- يبدأ بـ230 ألف جنيه، دون تذكرة السفر، والإقامة بفنادق تبعد عن الحرم المكي بنحو 1250 مترا.

- سعر 275 ألف جنيه، دون تذاكر الطيران.

- سعر 310 آلاف جنيه، دون تذاكر الطيران، وتكون الإقامة بفنادق أمام الحرم المكي.