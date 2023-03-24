مسلسل ألف حمدا لله على السلامة الحلقة 2.. يسرا تستنجد بمحاميها

تدور أحداث مسلسل ألف حمدا لله على السلامة الحلقة 2، حول قيام الفنانة يسرا التي تطلب من الضابط حسام استخدام الهاتف والاتصال بالمحامي مصطفى طارق، إلا أنها تجد الهاتف مغلقا، وتحاول التقرب من الضابط حسام وإقناعه مساعدتها مرة أخرى والاتصال بأكرم الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت وتطلب منه الحضور لقسم قصر النيل ويوافق على الفور.

مسلسل ألف حمدا لله على السلامة الحلقة 2.. يسرا تلجأ للشرطة

مسلسل ألف حمدا لله على السلامة الحلقة 2، يحاول الضابط حسام تمالك أعصابه تجاه تصرفات وطلبات سميحة، ويستعد أكرم للذهاب لسميحة وتطلب منة زوجته فوقية التي تجسد دورها الفنانة شيماء سيف شراء بعض اللوازم قبل استقبال الضيوف، ويستنجد أكرم بمجدي، أحد جيرانه لمساعدته في تسيير سيارته المعطلة.

مسلسل ألف حمدا لله على السلامة.. إخراج عمرو صلاح

مسلسل ألف حمدا لله على السلامة الحلقة 2 بطولة يسرا ومايان السيد وإخراج عمرو صلاح.