مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2.. مشاجرة بين يسرا وصفاء جلال

تبدأ أحداث مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2، بشجار سميحة مع «شادية ووائل» ويجسد دورهما الفنان علاء مرسي والفنانة صفاء جلال، حيث تمكنا من احتلال شقة «سميحة» والتي تجسد دورها الفنانة يسرا، حيث تتهمهما بالسرقة، فيطلب «محسن» أحد الجيران بوليس النجدة لتبدأ سميحة وأولادها رحلة جديدة مليئة بالأحداث الكوميدية.

مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2.. خناقة بين سميحة وشادية

مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2 يستكمل أحداثه بانتظار «سماح»، التي تجسد دورها الفنانة مايان السيد في الشارع بجوار الحقائب وكشك عم عمران الذي يقوم بالترحاب بها وتقديم العصائر والحلويات لها.

مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2.. علاء مرسي ضيف شرف

تتابع أحداث مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 2، بعد تواجد الشرطة تدخل «سميحة» في جدال مع الضابط «حسام» ويجسد دورة الفنان أحمد عبد الوهاب ومحاولة اثبات حقها في الشقة وفتح محضر لإثبات ما حدث، بينما تتحدث سميحة وأبنائها معه أمام العمارة بسبب رفضها ركوب البوكس «سيارة الشرطة»، حيث تطلب سميحة من سماح الاتجاه لأحد فنادق كورنيش النيل وحجز غرفة باسمهم، تنظر لهم «سماح»، وهي تقف وسط الشارع تحمل حقيبة على ظهرها وحقيبة في يدها وتجر حقيبة سميحة بالعجل على الأرض، تركب سميحة البوكس ومعها سامح تحكي له ذكرياتها مع والدة في محاولة منها لتخفيف الأمر عليه.