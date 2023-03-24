علاء مرسي وصفاء جلال ضيفا شرف مسلسل ألف حمدا لله على السلامة

خطف الفنان علاء مرسي والفنانة صفاء جلال، الأنظار خلال حلولهما ضيفا شرف في مسلسل ألف حمدا لله على السلامة، بطولة الفنانة يسران الذي يعرض على قناة سي بي سي، وسي بي سي دراما.

قصة مسلسل ألف حمدا لله على السلامة

مسلسل ألف حمدا لله على السلامة، تدور أحداثه حول الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، ويناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي.

مسلسل ألف حمدا لله على السلامة.. يسرا تعود لاستلام ميراثها

وظهر كل من علاء مرسي وصفاء جلال وهما يسكنان في منزل يسرا الذي هجرته منذ 25 عاما؛ وذلك حينما عادت مع أولادها مايان السيد وآدم الشرقاوي لاستلام ميراثهم.

المسلسل بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، وهو من إنتاج جمال العدل.