موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف اليوم السبت 25-3-2023

يستعد الملايين من المصريين للصوم في ثالث أيام شهر رمضان المبارك خلال الساعات المقبلة، ويتساءل المواطنون عن موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف السبت 25-3-2023، وسط أجواء احتفالية يعيشها المصريون من تعليق زينة رمضان والاستعداد لإقامة موائد الرحمن وغيرها من الأجواء الروحانية والاحتفالية المميزة.

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف السبت 25-3-2023، الذي يكون في تمام الساعة الرابعة و28 دقيقة فجرًا، فيما أعلنت موعد أذان المغرب الذي يكون في تمام الساعة السادسة و10 دقائق مساءً.

عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف السبت 25-3-2023

وأضافت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، أن عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف يوم السبت 25-3-2023 والموافق ثالث أيام شهر رمضان المبارك، يكون 13 ساعة و59 دقيقة.

موعد الإفطار في ثالث يوم رمضان ببني سويف

ويعد موعد أذان المغرب في بني سويف السبت 25-3-2023، هو موعد الإفطار في ثالث يوم في شهر رمضان المبارك، وموعد الإفطار الذي ينتظره الملايين من أبناء المحافظة.

افتتاح 5 مساجد جديدة في بني سويف

وافتتح رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن الواسطى وناصر والفشن الجمعة، 5 مساجد بالقرى، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وبمناسبة شهر رمضان المبارك.