إصابة 15 شخصا في حادثي انقلاب سيارتين بالمنيا

أصيب 15 شخصا في حادثى انقلاب سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، والصعيد الزراعي، في محافظة المنيا.

انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي «تمناية»، رقم «6482» بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، جنوب كمين الصفا، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن، وقد تسبب الحادث في إصابة 8أشخاص، مقيمون جميعا بمركز المنيا، وتم نقلهم إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب سيارة بطريق الصعيد الزراعي

كما أصيب 7 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينة، رقم 2153 ن ت أ بطريق الصعيد الزراعي بحري مدخل مدينة ديرمواس بسبب انفجار الإطار الأيمن الخلفي.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص هم كريم عبد لطفي، 25 سنة، محمد راتب علي، 50 سنة، محمد أحمد سيد، 37 سنة، روان مزيون حمدي، 18 سنة، علياء كمال عثمان، 17 سنة، مؤمن مجاهد يحي، 23 سنة، مقيمون جميعا بمركز ديرمواس، نهي غبريال، 60 سنة، طبيبة بشرية، مقيمة بملوي.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.