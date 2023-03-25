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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم السبت 25-3-2023

كتب:

محمد علي حسن
12:00 ص | السبت 25 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية

كشفت المملكة العربية السعودية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم السبت 25-3-2023، إذ يعد اليوم الثالث في شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم السبت 25-3-2023

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم السبت 25-3-2023، تبدأ بصلاة الفجر 5:06 صباحًا والشروق 6:22 صباحًا، وصلاة الظهر 12:27 مساءً وصلاة العصر 3:52 مساءً، وصلاة المغرب 6:33 مساءً، وصلاة العشاء 8:03 مساءً.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم السبت 25-3-2023

وذكرت أنّ مواقيت الصلاة في السعودية اليوم السبت 25-3-2023، تختلف يوميًا إما أنّ تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في السعودية اليوم السبت 25-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:06 صباحًا، ومن الممكن أن يقل يوميًا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:58 صباحًا.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم السبت 25-3-2023

وموعد أذان الظهر في السعودية اليوم السبت 25-3-2023، يبدأ في الساعة 12:27 مساءً، ليقل تدريجيًا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:25 مساءً.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان العصر في السعودية اليوم السبت 25-3-2023، يبدأ عند الساعة 3:52 مساءً، ويزيد تدريجيًا حتى نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 3:50 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 25-3-2023، يبدأ عند 6:33 مساءً، ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتى نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:35 مساءً.

عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم السبت 25-3-2023

وبحسب بيان من المملكة العربية السعودية، عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم السبت 25-3-2023، ستكون 14 ساعة و41 دقيقة.

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