كشفت وكالة المغرب العربي للأنباء، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم السبت 25-3-2023، حيث أنّ اليوم هو الثالث في شهر رمضان الكريم في المغرب، بناءً على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم السبت 25-3-2023

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم السبت 25-3-2023، تبدأ صلاة الفجر الساعة 4:53 صباحًا والشروق الساعة 6:29 صباحًا، وصلاة الظهر 12:42 مساءً، وصلاة العصر الساعة 4:06 مساءً وصلاة المغرب الساعة 6:47 مساءً، وصلاة العشاء الساعة 8:06 مساءً.

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم السبت 25-3-2023

وذكرت الوكالة، أنّ مواقيت الصلاة في المغرب اليوم السبت 25-3-2023، ستختلف يوميًا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في المغرب اليوم السبت 25-3-2023، سيبدأ في الساعة 4:53 صباحًا، ومن الممكن أن يقل يوميًا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:41 صباحًا.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم السبت 25-3-2023

وموعد أذان الظهر في المغرب اليوم السبت 25-3-2023، ليبدأ في الساعة 12:42 مساءً، ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:40 مساءً.

موعد اذان العصر في المغرب اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان العصر في المغرب اليوم السبت 25-3-2023، ليبدأ عند الساعة 4:06 مساءً ويزيد تدريجيًا حتى نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 4:08 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم السبت 25-3-2023، يبدأ عند الساعة 6:47 مساءً ويفطر فيها الصائمون وسيزيد حتى نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:53 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم السبت 25-3-2023

وذكرت وكالة الأنباء، أنّ عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم السبت 25-3-2023، لتكون 15ساعة و25 دقيقة.