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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم السبت 25-3-2023

كتب:

محمد علي حسن
12:00 ص | السبت 25 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب

كشفت وكالة المغرب العربي للأنباء، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم السبت 25-3-2023، حيث أنّ اليوم هو الثالث في شهر رمضان الكريم في المغرب، بناءً على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم السبت 25-3-2023

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم السبت 25-3-2023، تبدأ صلاة الفجر الساعة 4:53  صباحًا والشروق الساعة 6:29 صباحًا، وصلاة الظهر 12:42 مساءً، وصلاة العصر الساعة 4:06 مساءً وصلاة المغرب الساعة 6:47 مساءً، وصلاة العشاء الساعة 8:06 مساءً.

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم السبت 25-3-2023

وذكرت الوكالة، أنّ مواقيت الصلاة في المغرب اليوم السبت 25-3-2023، ستختلف يوميًا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في المغرب اليوم السبت 25-3-2023، سيبدأ في الساعة 4:53 صباحًا، ومن الممكن أن يقل يوميًا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:41 صباحًا.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم السبت 25-3-2023

وموعد أذان الظهر في المغرب اليوم السبت 25-3-2023، ليبدأ في الساعة 12:42 مساءً، ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:40 مساءً.

موعد اذان العصر في المغرب اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان العصر في المغرب اليوم السبت 25-3-2023، ليبدأ عند الساعة 4:06 مساءً ويزيد تدريجيًا حتى نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 4:08 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم السبت 25-3-2023، يبدأ عند الساعة 6:47 مساءً ويفطر فيها الصائمون وسيزيد حتى نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:53 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم السبت 25-3-2023

وذكرت وكالة الأنباء، أنّ عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم السبت 25-3-2023، لتكون 15ساعة و25 دقيقة.

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