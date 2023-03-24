«العمدة روبي» تتمسك بموقفها في حضرة العمدة الحلقة 2 وتتوعد محمد محمود عبد العزيز

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2 تصاعد الخلافات بين محمد محمود عبد العزيز، وروبي التي تُجسد دور الدكتورة صفية الفارس، وذلك بعد ساعات من توليها منصب عمودية قرية تل شبورة، كونه مُتشددا ويرفض إسناد هذا المنصب إلى امرأة.

وانفعل محمد محمود عبد العزيز، خلال مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2، على روبي، مطالبًا إياها بارتداء الحجاب، خاصة أمام أهالي القرية، الأمر الذي رفضته صفية الفارس على الفور، ليرد عليها بقولها: «إحنا مش زي جوزك الخواجة اللي كان بيسمح لك قبل ما يموت إنك تكوني من غير حجاب».

العمدة روبي تفتخر بزوجها

وقالت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2، إنه زوجها «الخواجة» أشهر إسلامه قبل وفاته، وكان على دراية كاملة بتعاليم الإسلام، متابعة: «الدين بين الإنسان وربه، لا يخص أحد غير صاحب الشأن».

وتوعدت روبي محمد محمود عبد العزيز، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2، بأن تُغلق له مراكز الدروس الخصوصية التي يعمل فيها، بسبب موقفه المتشدد، حيث قالت: لو مش عاجبك اقتل نفسك، أو روح قدم فيا شكوى.. أنا عمدة القرية.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، وسميحة أيوب، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد بدير، وأحمد رزق، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

وتدور أحداث مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، حول الدكتورة صفية الفارس، أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية، والتي تتولى منصب عمودية قرية تل شبورة، لتتصاعد بعدها الخلافات والصراعات داخل القرية.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، يوميًا طوال شهر رمضان 2023، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، كما يُعاد في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

وكشفت شبكة تلفزيون الحياة عن التردد الجديد الذي يُمكنهم من متابعة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.