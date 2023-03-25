يهتم المواطنون بمعرفة مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم السبت 25-3- 2023، ثالث أيام شهر رمضان، لأنها تشمل مواقيت مهمة تتعلق بالصوم والإفطار، وهي الفجر والمغرب.

مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم السبت 25-3-2023

مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم السبت 25-3-2023 حددتها مسبقا هيئة المساحة المصرية بإمساكية رمضان 2023 لهذا العام وأعلنتها على موقعها الرسمي، إذ تختلف من محافظة لأخرى بفارق زمني يصل حتى 15 دقيقة، وفقا لإسقاط الظل من مدينة لأخرى.

مواقيت الصلاة اليوم

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم السبت 25-3-2023 لليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، وفقا لإمساكية رمضان 2023 المعلنة.

مواقيت الصلاة بمحافظة دمياط اليوم السبت

- الفجر04:25 صباحا

- الشروق 5:54 صباحا

- الظهر 11:58 مساء

- العصر 03:28 مساء

- أذان المغرب 06:08 مساء

- العشاء 07:38 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة أسوان اليوم السبت

- الفجر04:35 صباحا

-الشروق 05:56 صباحا

- صلاة الظهر 12:01 مساء

-العصر 03:28 مساء

-المغرب 06:08 مساء

-العشاء 07:38 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الأقصر اليوم السبت

- الفجر04:28 صباحا

- موعد الشروق 05:55 صباحا

- الظهر 12:01 مساء

- العصر 03:28 مساء

- موعد أذان المغرب 06:08 مساء

- العشاء 07:38 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الفيوم اليوم السبت

- صلاة المغرب 6:09

- العشاء 7:26، السحور 2:07

-إمساك 4:07

- الفجر 4:27

- الشروق 5:54

- الظهر 12:01

- العصر 3:30.

مواقيت الصلاة بمحافظة كفر الشيخ اليوم السبت

- صلاة المغرب 6:16

- العشاء 7:34

- السحور 2:17.

- أذان الفجر 4:37.

- الشروق 6:4.

- الظهر 12:5.

- العصر 3:38.

مواقيت الصلاة بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت

- فجر 4:30

- ظهر 12:5

- عصر 3:35

- المغرب 6:13

- العشاء 7:43.

مواقيت الصلاة بمحافظة الدقهلية اليوم السبت

- صلاة المغرب 6:07

- العشاء 7:26

- السحور 2:05

- إمساك 4:05

- الفجر 4:25

- الشروق 5:53

- الظهر 12:00

- العصر 3:30.

مواقيت الصلاة بمحافظة القليوبية اليوم السبت

- صلاة المغرب 6:08

- العشاء 7:25

- السحور 2:06

- إمساك 4:06

- الفجر 4:26.

- الشروق 5:53.

- الظهر 12:00.

- العصر 3:30.