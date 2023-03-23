ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة 1.. «رؤوف» يدعم موقف شقيقه بعدم الزواج

تشهد الحلقة الأولى من مسلسل «مذكرات زوج»، أحداثا مثيرة، إذ يلتقي الدكتور عطية عيادة خبير التنمية البشرية واللايف كوشينج الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، محبيه خلال حفل توقيع كتابه الجديد «وضع الطيران» الذي يحتوي على نصائح للثقة بالنفس وحلول للمشكلات الزوجية، ويمنح جمهوره العديد من العبارات التحفيزية، لكنه على جانب آخر يواجه نفس المشكلات مع زوجته.

ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة الأولى

أما «شيرين» زوجة «رؤوف» فتواجه والدها بزواجه من فتاة تصغرها في السن وأشيع حولها أنها ضحكت عليه وتزوجته رغبة في أمواله، وتلومه على خيانته لوالدتها التي كانت في الأصل زوجته الأولى، وترفض السلام على زوجته الثانية وتترك المنزل للتعبير عن رفضها تلك الزيجة، وذلك ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مذكرات زوج.

رؤوف يدعم موقف شقيقه بعدم الزواج

على صعيد آخر تحاول «والدة رؤوف» إقناع ابنها الثاني الذي يعمل محاسبا في بنك بالزواج من فتاة مقربة من العائلة بينما يرفض ابنها الفكرة من الأساس ليتدخل رؤوف في الأمر، قائلاً: «هما اللي اتجوزوا كانوا خدوا ايه» دعما لموقف شقيقه الذي يرفض الزواج وإسقاطا على المشكلات العائلية التي يواجهها مع زوجته.

وتنتهي الحلقة الأولى من مسلسل مذكرات زوج بمحاولة «رؤوف» إصلاح لمبة بها عطل أصرت زوجته على أن تحضر كهربائيا لإصلاحها حتى لا تحمل زوجها مسؤليتها، وخلال محاولة تصليحها يلامسه ماسك كهربائي فيقع طريح الأرض.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة الأولى

مسلسل مذكرات زوج مكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، بطولة طارق لطفي وعائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فرح يوسف، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، وسيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طارق لطفي

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول المشكلات الزوجية في منتصف العمر، إذ يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من خلافات زوجية، ويكتشف في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد فيحاول تغيير نمط حياته ويضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته.